إصابة وزير الدفاع التركي بفيروس كورونا

05:54 م الأحد 06 فبراير 2022
إصابة وزير الدفاع التركي بفيروس كورونا

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

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وكالات:

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن وضعه الصحي جيد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أمس السبت، عن إصابته وعقيلته، أمينة أردوغان، بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أردوغان في تغريدة: "اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية".

وأضاف "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم أبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

وتابع "نحن نواصل ممارسة مهماتنا وعملنا في المنزل، كما نتطلع إلى دعواتكم".

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