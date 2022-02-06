كتب- محمد عمارة:

قال نجل عثمان عم الطفل ريان، إن الطفل المغربي جرى نقله، مساء أمس السبت، عقب انتشاله من البئر، إلى مستشفى عسكري بالرباط، على أن يتم دفنه غدًا الإثنين.

وأضاف عثمان، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أن والدة الطفل في حالة انهيار شديد، منذ انتشاله وعلمها بوفاته.

وتابع ابن عم ريان: أهل ريان كانوا يتوقعون وفاة الطفل؛ لأن اللحظات الأخيرة أظهرت ذلك، من انقطاع الأكسجين عنه وعدم رصد أية حركة له داخل البئر.

كان الطفل ريان سقط في بئر عمقها 32 مترًا يوم الثلاثاء الماضي، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب.

وخاضت فرق الإنقاذ المغربية، جهودها لإتمام عملية معقدة على أمل إغاثة الطفل، ومدت فرق الإغاثة، دون توقف، الطفلَ بأنابيب الأكسجين.

وكانت فرق الإنقاذ نجحت بعد جهود استمرت نحو 5 أيام في إخراج الطفل من البئر التي سقط فيها، لكن تم العثور عليه ميتا.

تم نقل الطفل ريان بسيارة إسعاف بعد إخراجه من البئر التي سقط فيها إلى مروحية طبية؛ تمهيدًا لنقله إلى المستشفى.