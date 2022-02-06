السعودية تحدث إجراءات السفر من وإلى المملكة

03:10 م الأحد 06 فبراير 2022
السعودية تحدث إجراءات السفر من وإلى المملكة

مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

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(وكالات):

أصدرت ‏الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعميما للناقلات الجوية بشأن تحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة، بهدف التصدي لفيروس كورونا.

وقالت الهيئة في تعميمها إنه "يجب التأكد من أن المواطنين المغادرين إلى خارج المملكة قد تلقوا الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 16 عامًا، أو الفئات المستثناة، وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا".

وأضافت الهيئة: "يجب حمل جميع القادمين إلى المملكة، بمن في ذلك المواطنون، شهادة سلبية لفحص "pcr" معتمدة خلال 48 ساعة، من موعد المغادرة إلى المملكة، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال".

وأردفت الهيئة: "يسمح للمواطن الذي تظهر نتيجة فحص إصابته بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة، بعد مضى 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن يستكمل تلقى جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة، و10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقى الجرعات، دون الحاجة الى إعادة الفحص".

وأكدت على أنه "يبدأ العمل بالإجراءات من الواحدة صباح يوم الأربعاء 9 فبراير الجاري".

السعودية إجراءات السفر الرحلات الجوية فيروس كورونا

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