رئيس وزراء ماليزيا يعزي المغرب في وفاة الطفل ريان

كوالالمبور - أ ش أ

أعرب رئيس الوزراء الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، عن خالص تعازيه للشعب المغربي، وأسرة الطفل ريان، الذي وافته المنية عقب انتشاله من بئر سقط فيه وظل عالقًا به لمدة 5 أيام.

وكتب إسماعيل - على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية - "خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي"، راجيا له "الرحمة وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهم الجميع الصبر والسلوان".