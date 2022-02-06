رئيس وزراء ماليزيا يعزي المغرب في وفاة الطفل ريان

03:02 م الأحد 06 فبراير 2022
رئيس وزراء ماليزيا يعزي المغرب في وفاة الطفل ريان

رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب

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كوالالمبور - أ ش أ

أعرب رئيس الوزراء الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، عن خالص تعازيه للشعب المغربي، وأسرة الطفل ريان، الذي وافته المنية عقب انتشاله من بئر سقط فيه وظل عالقًا به لمدة 5 أيام.

وكتب إسماعيل - على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية - "خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي"، راجيا له "الرحمة وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

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Asha
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