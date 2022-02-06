هل تشن روسيا هجومًا إلكترونيًا ضد الولايات المتحدة؟

واشنطن - (د ب أ):

بينما تدور التكهنات حول غزو روسي محتمل لأوكرانيا وسط حشد لقوات على الحدود، تظل قدرات روسيا على استخدام الهجمات الإلكترونية تشكل عنصرا مهما في تكتيكات موسكو لاسيما إذا كان التلويح بذلك يتعلق بدولة مثل الولايات المتحدة أو أي عضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو) لما لذلك من عواقب على قدر شدة الهجوم.

وقال الباحث الأمربكي جيمس لويس، النائب الأوللرئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ومدير برنامج التكنولوجيات الاستراتيجية إن القلق بشأن الأنشطة السيبرانية الروسية يسلط الضوء على أن الإجراءات التي يشهدها الفضاء الإلكتروني تحدث في الإطار الأوسع لاستراتيجيات الدولة القومية. فهي ليست فريدة من نوعها.

ويضيف لويس في تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن القيادة الروسية أبلت بلاء حسنا بشكل ملحوظ في لعب دور ضعيف نسبيا، وهذا من شأنه أن يوجه تفكيرها بشأن الإجراءات السيبرانية. وقد اكتسب الرئيس فلاديمير بوتين المبادرة وحافظ عليها. وترد الولايات المتحدة على روسيا، وليس العكس. ويأتي جزء من تفسير ذلك من الحسابات الباردة لروسيا حول كيفية وموعد دفع حدود الصراع وكيفية التلاعب بالغرب. وتشكل هذه الحسابات احتمال وقوع هجوم إلكتروني ضد البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة وتشير إلى أنه من غير المرجح للغاية.

ويرى لويس أن فهم مخاطر الهجوم الإلكتروني يتطلب الحكم على ما تريده روسيا من الصراع. وقد كُتب الكثير عن هذا. والهدف الأمثل هو إعادة أوكرانيا إلى المدار الروسي (ربما تحت قيادة جديدة أكثر تعاطفا مع بوتين). وتشمل الأهداف الأخرى الحد من انخراط أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وإعادة تأكيد الهيمنة الإقليمية الروسية، وتشجيع المشاعر القومية في روسيا على الدعم السياسي المحلي لبوتين.

وسوف تستخدم روسيا الأدوات السياسية والسيبرانية وربما العسكرية للضغط على أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا للتحرك في اتجاه تقديم تنازلات للمصالح الروسية، ولكن من دون زيادة كبيرة في خطر نشوب صراع عسكري مباشر مع حلف شمال الأطلسي. ومن بين السيناريوهات المحتملة حدوث توغل سريع بعد أولمبياد بكين للاستيلاء على جزء آخر من أوكرانيا. ومن شأن الغزو الكامل والاندفاع إلى الحدود البولندية أن يُدخلا روسيا في مواجهة مع حلف شمال الأطلسي، ويخاطران بالتورط في تمرد فوضوي، ويزيدان من صعوبة إصلاح الضرر الذي يلحق بالموقف الدولي لروسيا. ويفضل الروس أن يكون أي إجراء سريعا.

ويقول لويس إن الاستراتيجيين في الكرملين ليسوا كارهين للمخاطر مثل الولايات المتحدة، وقد طوروا مفاهيم حول كيفية استخدام الأدوات السيبرانية للتأثير القسري. ولديهم أكثر من 15 عاما من الخبرة في استخدام هذه الأدوات. وفي حين أنه بإمكانهم تعطيل البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، فقد اختاروا عدم القيام بذلك. وكان أنجح استخدام روسي للأدوات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة هو خلق روايات كاذبة تزيد من الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويرى لويس أن هذا يفسر أيضا تصريحات روسيا الدبلوماسية الخرقاء التي تهدف إلى زيادة الضغط الشعبي على الحكومات الغربية. ولم يكن هناك أي تكلفة تقريبا على الروس بسبب تدخلهم السياسي السابق، وعلى الرغم من أن زيادة التعرض للتكتيكات قد قلل من قيمتها، فإن استمرار الهشاشة السياسية في الديمقراطيات سوف يكون هدفا مغريا.

إن الدافع وراء الهجمات باستخدام برامج الفدية مدفوع هو المكاسب المالية، وليس السياسة، وهي عالية الدقة وغير ضارة مما يمنح روسيا ميزة دون مخاطرة. كما أنه لا علاقة لها إلى حد كبير بالوضع الأوكراني.

وأفضل نتيجة بالنسبة لروسيا هي أن تكون قادرة على تقديم أي إجراء كأمر واقع، حيث يمكن أن تقول للعالم إن أهدافها الأمنية قد تحققت وأن المجتمع الدولي يجب أن يلقي بالغزو وراء ظهره، كما كان الحال في التوغل في شبه جزيرة القرم في عام 2014. ومن الممكن أن ترحب بعض الدول بذلك. ولكن مهاجمة الولايات المتحدة من شأنها أن تقوض هذا الهدف. ومن شأن شن هجوم إلكتروني واسع النطاق ضد الولايات المتحدة أو دولة عضو بحلف شمال الأطلسي أن يجعل من الصعب المضي قدما وخلق المخاطر دون فائدة.

وأي إجراء روسي ضد الولايات المتحدة سيحدث تحت ظلال الأسلحة النووية. ويقصي خطر نشوب حرب نووية عمليا على احتمال شن هجوم إلكتروني واسع النطاق على البنية التحتية الحيوية لقوة نووية أخرى في أي ظروف باستثناء أشدها تطرفا. وقد حرصت الدول النووية، مهما كانت خطابها عدائيا، على تجنب الأعمال السيبرانية ضد بعضها البعض والتي يمكن اعتبارها مساوية لاستخدام القوة (مثل الضرر المادي أو الخسائرفي الأرواح)، بدلا من التجسس أو الجريمة.

ويقول لويس إن روسيا لا تعتزم بدء حرب عالمية ثالثة، ومن المرجح أن تتخذ فقط إجراءات تعزز أهدافها بالنسبة لأوكرانيا مع تجنب خطر اندلاع صراع أكبر. وكجزء من ذلك، من المرجح جدا وقوع هجمات إلكترونية ضد أوكرانيا، ولكن من غير المرجح جدا أن تقع ضد الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي. وتمتلك روسيا القدرة على تنفيذ مثل هذه الهجمات وقد قامت بالاستطلاع اللازم لأهداف البنية التحتية الحيوية الأمريكية، ولكن من غير المرجح أن تشن هجوما إلكترونيا ضد عناصر مثل شبكة الكهرباء ما لم تكن في صراع كبير مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

ويختتم لويس تقريره بأن احتمال وقوع هجوم لا يعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تتجاهل دفاعاتها. ولا تزال البنية التحتية الحيوية عرضة للهجوم الإلكتروني بعد ما يقرب من 25 عاما من التوجيه الرئاسي الأول الذي دعا إلى الحد من المخاطر، مما يعكس تعقيد الأنظمة والجمود الذي أصاب الحكم الأمريكي. .وقد تكون الولايات المتحدة قادرة على ردع الروس في شبه جزيرة القرم، ومن غير المرجح أن يهاجموا البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، ولكن هذا هو خيارهم. وفي موقف آخر، يمكنهم تغيير رأيهم. ولا يمكن للأمن السيبراني أن يعتمد على عطف الغرباء.