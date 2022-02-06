السفارة المصرية بالمغرب تقدم تعازيها في وفاة الطفل ريان

الرباط - أ ش أ

قدمت سفارة مصر بالمغرب خالص تعازيها لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي الشقيق وللحكومة المغربية الشقيقة علي مصابهم الأليم في فقدان الطفل ريان، رغم الجهود المضنية والحثيثة وعلي مدار الساعه الذي بذلتها أجهزة الدولة المغربية لإنقاذ الفقيد.

واضافت السفارة المصرية فى بيان على صفحتها بأنها تتضامن مع المغرب الشقيق في هذا المصاب الأليم.

رافعة الدعاء للمولي عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.