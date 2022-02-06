تظاهر المئات في مدن برازيلية بسبب مقتل رجل كونغولي

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

شهدت العديد من المدن البرازيلية مظاهرات، أمس السبت، احتجاجا على عملية القتل الوحشية لأحد اللاجئين الأفارقة.

وفي مدينة "ريو دي جانيرو" اجتمع المئات، في حانة على الشاطئ في منطقة "بارا دا تيجوكا"، حيث كان يعمل الرجل الكونغولي الشاب مويس كاباجامبي.

وتعرض للضرب هناك على أيدي عدة أشخاص في 24 يناير الماضي.

وطبقا لتقارير إعلامية، نقلا عن أقرباء كاباجامبي، فإنه تعرض للاعتداء، عندما طالب بتقاضي أجره المتبقي له عن يومي عمل.

وتم اعتقال ثلاثة أشخاص.

ووقعت مظاهرات أخرى في مدن "ساو باولو" و"سالفادور" و"برازيليا" و"ريسيفي".

وطالب المتظاهرون بالعدالة لكاباجامبي، ونددوا بالعنصرية ضد السود.