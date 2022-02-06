كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد إصابات كورونا

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 38 ألفا و691 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية تفشي الجائحة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى مليون و9 آلاف و688 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 15 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 6873 شخصا.

وكانت كوريا الجنوبية قد قررت تمديد قيود التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين آخرين اعتبارا من يوم غد الاثنين حتى 20 فبراير الجاري.

وستخفض الحكومة أيضا اعتبارا من يوم غد الاثنين سن المؤهلين للحصول على أقراص علاج كوفيد-19 من 60 إلى 50 عاما.