الرئيس الفرنسي يعرب عن حزنه لوفاة الطفل ريان

07:30 ص الأحد 06 فبراير 2022
الرئيس الفرنسي يعرب عن حزنه لوفاة الطفل ريان

إيمانويل ماكرون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزنه الشديد على وفاة الطفل المغربي ريان داخل البئر.

وقال ماكرون، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: "هذا المساء، أود أن أقول لأسرة الطفل ريان والشعب المغربي إننا نشارك حزنهم."

وأعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان للشعب المغربي وقدم الملك محمد السادس خالص العزاء لأسرة ريان خلال اتصال هاتفي.

الطفل ريان وفاة الطفل ريان ماكرون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |كورونا في 24 ساعة: تأثير أوميكرون على الدم.. وإصابة أردوغان.. وخطر جديد يهدد هؤلاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا