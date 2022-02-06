الرئيس الفرنسي يعرب عن حزنه لوفاة الطفل ريان

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزنه الشديد على وفاة الطفل المغربي ريان داخل البئر.

وقال ماكرون، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: "هذا المساء، أود أن أقول لأسرة الطفل ريان والشعب المغربي إننا نشارك حزنهم."

وأعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان للشعب المغربي وقدم الملك محمد السادس خالص العزاء لأسرة ريان خلال اتصال هاتفي.