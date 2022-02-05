العاهل المغربي يعزي عائلة ‎الطفل ريان بعد وفاته

وكالات:

أعلن الديوان الملكي المغربي، أن الملك محمد السادس عزى عائلة ‎الطفل ريان بعد وفاته في البئر.

‏وأوضح الديوان الملكي المغربي، أن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع والدي الطفل ريان الذي توفى بعد سقوطه في بئر.

وتمكنت فرق الإنقاذ في المغرب مساء السبت، من إخراج الطفل ريان الذي سقط في بئر يوم الثلاثاء الماضي، لكنه خرج ميتا.

وسقط الطفل ريان في بئر عمقه 32 مترًا يوم الثلاثاء الماضي، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب.

وخاضت فرق الإنقاذ المغربية، جهودها لإتمام عملية معقدة على أمل إغاثة الطفل، ومدت فرق الإغاثة بدون توقف، الطفل بأنابيب الأوكسجين.