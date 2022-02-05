تجدد المظاهرات في جميع أنحاء ألمانيا ضد إجراءات مكافحة كورونا

برلين - (د ب أ)

توجه كثير من الألمان مجددا إلى شوارع العديد من المدن الألمانية اليوم السبت للتظاهر احتجاجا على إجراءات سياسة كورونا.

واجتمع المتظاهرون في أماكن عدة لهذا الغرض إلا أن أماكن عديدة أخرى شهدت معارضة لاحتشاد المتظاهرين.

وقالت الشرطة إن الاحتجاجات والمظاهرات المضادة ظلت سلمية في معظمها.

وقال متحدث باسم الشرطة إن حوالي أربعة آلاف شخص تجمعوا في مدينة فرايبورج، وحاولت مظاهرة مضادة اعتراض الأولى ما حدا بالشرطة أن تصحب المتظاهرين للمرور عبر الحاجز الذي وضعته المظاهرة المعارضة.

وفي مدينة كارلسروه، قالت الشرطة إن حوالي ألفي متظاهر اجتمعوا بينما خرج عدة مئات في شوارع مدينة شتوتجارت، وفقا لبيانات الشرطة كذلك.

واحتج العديد من الأشخاص مرة أخرى على إجراءات مكافحة كورونا في دوسلدورف.

وفي العاصمة برلين اجتمع أيضا عدة مئات في مظاهرة ضد إجراءات كورونا بعد ظهر اليوم، كما تم تسجيل عمليتين احتجاجيتين أخريين على قواعد كورونا والتطعيم الإجباري.

كما نظمت عدة مظاهرات مضادة لهذه الاحتجاجات حيث فضت الشرطة مظاهرة في براندنبورج.

واحتج أيضا متظاهرون على إجراءات كورونا في عدة مدن في ولاية سكسونيا السفلى.