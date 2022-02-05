"يعاني كسور".. ابن خالة الطفل "ريان" يفجر مفاجأة: "تم إخراجه في الخامسة مساءً"

كتب- محمد أبوالمجد:

كشف يونس أورام، ابن خالة الطفل "ريان " الذي سقط في بئر منذ الثلاثاء الماضي، مفاجأة حول الطفل ريان، قائلًا: "ريان قد تم إخراجه في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم ولكنه يقبع في الرعاية المركزة داخل النفق".

وأضاف "يونس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم السبت: "الخبر الموجود لدي موثوق فيه بأن الطفل ريان حاليًا خرج من البئر ويتلقى عناية مركزة داخل النفق.. وخرج من البئر الساعة الخامسة والنصف وهذا خبر موثوق، ويعاني من كسور خطيرة.

تابع: " ريان لديه 2 أخوة أحدهما عمره 11 سنة، والآخر 16 سنة، ووالده يعمل في الفلاحة والزراعة، والناس المتجمعون حول البئر هم من كافة أنحاء المغرب، وهناك أخوة زارونا من السعودية.

واحتبست أنفاس الملايين حول العالم، في السباق الجاري مع الزمن لإنقاذ الطفل المغربي ريان، العالق في قعر بئر سحيقة منذ خمسة أيام، يحارب الموت والوحشة والبرد، خاصة بعدما تواترت الأنباء مراراً عن وجود "متر أخير" يمنع الصبي من الخروج للنور.

وتابع الملايين حول العالم ملحمة استخراج الطفل المغربي البالغ من العمر خمس سنوات، منذ سقوطه قبل ثلاثة أيام، في بئر إقليم شفشاون عمقه أكثر من 30 متراً، حفره والده لأغراض زراعية قبل سنوات، لكن البئر ابتلع الطفل المسكين أثناء لهوه على سطحه فسقط بداخله في غفلة من أهله.