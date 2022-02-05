"يعاني كسور".. ابن خالة الطفل "ريان" يفجر مفاجأة: "تم إخراجه في الخامسة مساءً"

10:43 م السبت 05 فبراير 2022

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شاهد لحظة إخراج الطفل ريان من البئر (فيديو)

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