أستاذ طب أطفال يكشف السيناريوهات الصحية للطفل المغربي ريان

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور جمال سامي أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، إن القاعدة الطبية الثلاثية بوجه عام ترى أن الانسان يستطيع تحمل عدم وجود الأكسجين لمدة ثلاث دقائق والمياه لثلاثة أيام والأكل ثلاثة أسابيع شريطة حصوله على المياه، مضيفًا: "تختلف القصة من إنسان لآخر ولحسن الحظ أن الأطفال أكثر قدرة على التحمل كون أجهزتهم لا تعاني من أمراضًا مزمنة سواء سكر أو وظئاف الكبد أو الفشل الكلوي".

وأضاف "سامي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم السبت، أنه في حالة الأطفال فأنه من الممكن أن يتحمل الأكسجين لمدة عشرة دقائق بدلاً من ثلاث في البالغين والمياه قد تصل لسبعة أيام وبدون أكل لمدة أسبوع، موضحًا أن المخاطر في حالة الطفل " ريان " تتعلق بأنه سيكون مصاباً بكسور شديدة سواء في الرأس والأطراف نتيجة السقوط، قائلاً: "عشان كده عملية إستخراجه تحتاج لحرص وعناية ثم في مرحلة إدخال الأكل بعد ذلك لابد من متابعة نسبة الأملاح في الدم عشان لما يدخله أكل تكون بكميات بسيطة تجنباً لحدوث الفشل والوفاة في حالة وجود كميات كبيرة من الأكل".

وتابع: "لازم إدخال السوائل والاكل ببطء شديد وحسب الوظائف الحيوية لجسمه لكن من حسن الحظ أنه كطفل يتحمل عن البالغين التي قد تعاني أجهزتهم من أمراض مزمنة وإضطراب أجهزة جسمهم "، موضحًا: "الحفر في التربة الطينية يكون فرص البقاء فيها أطول نظراً لوجود رطوبة بداخل البئر مقارنة إذا كانت التربة صحراوية بها جفاف تؤثر عليه سلبًا بشكل أسرع ".

وأشاد أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، بسرعة إدخال الأكسجين بشكل سريع للحفرة، قائلاً: "الأكسجين مهم لأن نقصه يؤدي لوجود تداعيات وإعاقات طويلة الأمد"، موضحًا: "محتمل يكون في كسور في الرأس والنخاع الشوكي والأطراف وعملية النقل من أهم التحديات حيث يجب نقلة بدقة ودون تحرك مفاجيء".