قناة مغربية: فرق الإنقاذ تستعد لإخراج الطفل ريان (فيديو)

وكالات

أفادت القناة الثانية المغربية "M2" باستعداد فرق الإنقاذ لعملية إخراج الطفل ريان من البئر العميق حيث يتواجد منذ 5 أيام، بعد جهود مكثفة من السلطات المغربية لإنقاذ الطفل.

هذا وجرت تجهيزات في المستشفى الإقليمي بتطوان لاستقبال الطفل ريان.

وسقط الطفل ريان في بئر عمقه 32 مترًا يوم الثلاثاء الماضي، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب.أضغط هنا