الطفل ريان يخضع لتدخل طبي بعد وصول المنقذين إليه

09:48 م السبت 05 فبراير 2022
الطفل ريان يخضع لتدخل طبي بعد وصول المنقذين إليه

جهود إنقاذ الطفل ريان

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وكالات:

أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية بأن الطفل ريان العالق في بئر بضواحي مدينة شفشاون يخضع لتدخل طبي عاجل بعد أن تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إليه.

ووصلت منذ قليل سيارة إسعاف إلى موقع النفق حيث تجري محاولات إنقاذ ريان.

وتنتظر سيارة إسعاف، بطاقم طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، خروج الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمنطقة تمروت.

كما أفادت وكالة "فرانس برس" بأن رجال الإنقاذ دخلوا النفق لإخراج ريان.

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