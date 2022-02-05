"العم صحراوي".. من هو المنقذ الذي تصدر اسمه عملية إخراج الطفل ريان؟​

مأساة تحت أرض المغرب.. الطفل ريان سقط في بئر عميق منذ أكثر من 40 ساعة-

وكالات:

تصدر اسم "عمي صحراوي" مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح رمزا للشهامة بعدما تقدم في الصفوف الأولى في محاولة لإنقاذ الطفل المغربي ريان.

عمي علي صحراوي، هو مواطن مغربي برز اسمه خلال اليومين الماضيين، بعدما تصدر في محاولة إنقاذ الطفل ريان.

ووفق وسائل إعلام محلية، ينحدر "عمي علي الصحراوي"، وهو في عقده السادس، من منطقة الجنوب الشرقي للبلاد.

من هو عمي صحراوي؟

وذكرت صحف مغربية أن العم صحراوي، هو مواطن مغربي في الخمسينيات من العمر، من سكان مدينة أرفود (شرقي المغرب)، يمارس منذ أكثر من 20 عاما مهنة حفر الآبار بطرق تقليدية يدوية، إلى جانب عمله في مجال البناء، والملقب بالصحراوي، نسبة إلى أصوله التي تعود لصحراء وسط شرقي البلاد.

ويشتهر "العم علي" بحرفيته العالية في حفر الآبار يدويا والتغلب على المعوقات الطبيعية أثناء الحفر دون الاستعانة بوسائل حفر حديثة. ونظرا لخبرة الجاجاوي في الحفر اليدوي للآبار، استعانت السلطات المغربية به، عقب تعذر إكمال مهمة الحفر بواسطة آليات ثقيلة.

كما استطاع أن يراكم تجربة عقود طويلة في حفر الآبار. وأصبح من أمهر الأشخاص في التعامل مع التربة واستخراجها وإنجاز المهام المطلوبة بأمان في مثل هذه الحالات.

ومع بدء عملية الحفر الأفقي من أجل الوصول لريان، حان دور "عمي علي الصحراوي" الذي لم يكترث بالمخاطر المحدقة وشارك بنجاح في العملية.

إشادة واسعة

إلى ذلك حظي بإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إعجاب بحرصه على التنقل حتى شمال البلاد لأجل المساهمة في إنقاذ الطفل، وذلك بحسب ما ذكرته العربية.

وقال معلقون إن "عمي علي الصحراوي" لم يتخرج من جامعات ومعاهد كبرى لكنه رجل ذو صيت كبير في تقنيات الحفر، وهذا الأمر شجع على الاستعانة به، من أجل إخراج ريان سالماً.

وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن خروج الطفل ريان أصبح وشيكًا والكوادر الطبية مستعدة.

هذا ودخل والدا الطفل ريان إلى النفق قبل قليل، وأكدت الكوادر الطبية أن الطفل لا يزال على قيد الحياة.

وأجرى فريق طبي مختص في الإنعاش، الإسعافات الأولية للطفل داخل النفق، استعدادًا لإخراجه من البئر.

وكشف الفريق الطبي أن الطفل ريان مصاب بكسور متعددة، فيما تستعد طائرة إسعافات لنقله عقب خروجه.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصدر مسؤول، قوله: "تمت تعبئة مروحية طبية تابعة للدرك الملكي وطاقم طبي وتمريضي متخصص في الإنعاش من أجل التكفل بالطفل ريان بعد إخراجه".

وأضاف المصدر المغربي أن السلطات طوقت المكان بحاجز أمني لتأمين عملية إخراج الطفل ريان ونقله على متن المروحية الطبية لتتبع حالته الصحية.