العراق: الصدر وبارزاني يؤكدان المضي في الإسراع بتشكيل حكومة وطنية

07:43 م السبت 05 فبراير 2022
العراق: الصدر وبارزاني يؤكدان المضي في الإسراع بتشكيل حكومة وطنية

مقتدى الصدر

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بغداد - (د ب أ)

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، المضي في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية في العراق.

وذكر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السيد مقتدى الصدر أجرى اتصالاً هاتفياً بمسعود بارزاني مساء هذا اليوم السبت 5 شباط/فبراير 2022".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاتصال التأكيد على أن التحالف الاستراتيجي متماسك وماضٍ في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية للقيام بواجباتها تجاه أبناء الشعب العراقي وتلبية تطلعاته والحفاظ على مصالحه العليا وترسيخ دعائم الاستقرار والرفاهية".

مقتدى الصدر مسعود بارزاني حكومة العراق

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