وزير الخارجية المغربي: السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل ريان

06:34 م السبت 05 فبراير 2022
وزير الخارجية المغربي: السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل ريان

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

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وكالات

قال وزير الخارجية المغربية، ناصر بوريطة، مساء السبت، إن السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل ريان، الذي يجري محاولة إنقاذه من داخل البئر الذي سقط فيه.

أفادت قناة "العربية" السبت، أن والدي الطفل ريان دخلا إلى النفق، وأن الطفل لا يزال على قيد الحياة.

وأجرى فريق طبي مختص في الإنعاش، الإسعافات الأولية للطفل داخل النفق، استعدادًا لإخراجه من البئر.

وكشف الفريق الطبي أن الطفل ريان مصاب بكسور متعددة، فيما تستعد طائرة إسعافات لنقله عقب خروجه.

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