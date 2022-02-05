"دقائق تفصلني عن احتضانه".. والد الطفل ريان لـ مصراوي: أتابع دعوات العالم أجمع

كتب - محمد عمارة:

قال خالد والد الطفل ريان الذي سقط في بئر بالمغرب منذ 5 أيام، إنه يتابع دعوات المغربيين والمصريين والعالم أجمع لإنقاذ ابنه.

وتابع والد الطفل ريان، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أنه على بعد دقائق من رؤية واحتضان ابنه بعد إنقاذه.

هذا ودخل الطفل ريان إلى البئر وهو على قيد الحياة، وجاري إخراجه، بعد إجراء الإسعافات الأولية له وتشخيصه المبدئي بكسور متعددة.

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