فريق طبي شخّص حالة الطفل ريان

06:18 م السبت 05 فبراير 2022
فريق طبي شخّص حالة الطفل ريان

الطفل المغربى ريان

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وكالات

أفادت قناة "الشرق" بأن فريق طبي مختص شخص حالة الطفل ريان داخل البئر قبل إخراجه.
هذا وتستعد فرق الإنقاذ لإخراج الطفل ريان من فتحة البئر الذي سقط فيه منذ أيام، بعدما تمكن الفريق الطبي من الوصول إليه.
وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن طاقم طبي وصل إلى الطفل المغربي ريان داخل البئر، وأن تشخيص الأطباء الأولي يشير إلى معاناة الطفل من كسور متعددة في جسده.
يشار إلى أنه تم وضع خطة أمنية لمنع التدافع عند إخراج الطفل ريان من البئر الذي سقط فيه.

الطفل ريان إنقاذ ريان الفرق الطبية المغرب

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