المغرب: خطة أمنية لمنع التدافع عند إخراج الطفل ريان

06:11 م السبت 05 فبراير 2022
المغرب: خطة أمنية لمنع التدافع عند إخراج الطفل ريان

الطفل ريان المغربي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أفادت قناة "الحرة" بأنه تم وضع خطة أمنية لمنع التدافع عند إخراج الطفل ريان من البئر الذي سقط فيه.

هذا وتستعد فرق الإنقاذ لإخراج الطفل ريان من فتحة البئر الذي سقط فيه منذ أيام، بعدما تمكن الفريق الطبي من الوصول إليه.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن طاقم طبي وصل إلى الطفل المغربي ريان داخل البئر، وأن تشخيص الأطباء الأولي يشير إلى معاناة الطفل من كسور متعددة في جسده.

الطفل ريان المغرب القوات الأمنية المغربية ريان البئر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر مونديال الأندية.. الأهلي 0-0 مونتيري.. خطورة متبادلة (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا