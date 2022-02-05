المغرب: خطة أمنية لمنع التدافع عند إخراج الطفل ريان

وكالات

أفادت قناة "الحرة" بأنه تم وضع خطة أمنية لمنع التدافع عند إخراج الطفل ريان من البئر الذي سقط فيه.

هذا وتستعد فرق الإنقاذ لإخراج الطفل ريان من فتحة البئر الذي سقط فيه منذ أيام، بعدما تمكن الفريق الطبي من الوصول إليه.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن طاقم طبي وصل إلى الطفل المغربي ريان داخل البئر، وأن تشخيص الأطباء الأولي يشير إلى معاناة الطفل من كسور متعددة في جسده.