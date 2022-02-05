وسائل إعلام: كسور متعددة لدى الطفل ريان (فيديو)

06:06 م السبت 05 فبراير 2022
وسائل إعلام: كسور متعددة لدى الطفل ريان (فيديو)

جهود إنقاذ الطفل ريان

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وكالات

دخل فريق طبي مختص بالإنعاش، إلى النفق مع طاقم الإنقاذ، في محاولات إنقاذ الطفل ريان، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
نقلت "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام مغربية، أن الطفل ريان مصاب بكسور متعددة، وأن هناك حالة ترقب لإخراج ريان من البئر الذي سقط فيه.
ونشرت فضائية الحدث مقطع فيديو على "تويتر"، تحت عنوان "لحظات تحبس الأنفاس.. طبيب يقوم حاليًا بإخراج #الطفل_ريان المغربي الذي سقط في بئر ليل الثلاثاء".


ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصدر مسؤول، قوله: "تمت تعبئة مروحية طبية تابعة للدرك الملكي وطاقم طبي وتمريضي متخصص في الإنعاش من اجل التكفل بالطفل ريان بعد إخراجه".

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