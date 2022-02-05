دقائق حاسمة.. بث مباشر لعملية إنقاذ الطفل المغربي ريان

05:51 م السبت 05 فبراير 2022
دقائق حاسمة.. بث مباشر لعملية إنقاذ الطفل المغربي ريان

الطفل ريان

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وكالات:

تستعد فرق الإنقاذ لإخراج الطفل ريان من فتحة البئر الذي سقط فيه منذ أيام، بعدما تمكن الفريق الطبي من الوصول إليه.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن طاقم طبي وصل إلى الطفل المغربي ريان داخل البئر.

وأشارت إلى أن تشخيص الأطباء الأولي يشير إلى معاناة الطفل من كسور متعددة في جسده.

ونشرت فضائية الحدث مقطع فيديو على "تويتر"، تحت عنوان "لحظات تحبس الأنفاس.. طبيب يقوم حاليًا بإخراج #الطفل_ريان المغربي الذي سقط في بئر ليل الثلاثاء".

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصدر مسؤول، قوله: "تمت تعبئة مروحية طبية تابعة للدرك الملكي وطاقم طبي وتمريضي متخصص في الإنعاش من اجل التكفل بالطفل ريان بعد إخراجه".

وأضاف المصدر المغربي أن السلطات طوقت المكان بحاجز أمني لتأمين عملية إخراج الطفل ريان ونقله على متن المروحية الطبية لتتبع حالته الصحية.

الطفل ريان الفريق الطبي المغربي المغرب ريان البئر

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وسائل إعلام: كسور متعددة لدى الطفل ريان (فيديو)

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