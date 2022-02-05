اليابان تتبرع بـ 20 مليون لقاح كورونا لـ7 دول

طوكيو - أ ش أ

أعلنت الحكومة اليابانية التبرع بـ 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى سبع دول ناشئة ،من أجل المساعدة في مكافحة جائحة الفيروس التاجي.

ونقلت وكالة أنباء آني الآسيوية عن بيان الحكومة أنه سيتم تقديم 11 مليون جرعة إضافية إلى 13 دولة من خلال مبادرة كوفاكس، بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص 124 مليون دولار لـ 59 دولة لتحسين نقل لقاح سلسلة التبريد.

وأفادت الوكالة بأن البلدان التي تستعد لتلقي اللقاحات، كانت سعيدة بسماع الأخبار حيث بثت محطة التلفزيون الوطنية في كمبوديا، برنامجًا حيًا استمر لأكثر من ساعة بمناسبة وصول اللقاحات كما قد تلقت تايلاند، وهي إحدى الدول المستفيدة، مليوني جرعة، ولقد لقيت مساهمة اليابان في حرب جيرانها ضد جائحة كورونا ترحيبا حارا كما أشاد المجتمع الدولي بالجهود الإنسانية لليابان.