اللحظات الأخيرة قبل خروج الطفل ريان.. مروحية وطاقم طبي في انتظاره

(وكالات):

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصدر مسؤول، قوله: "تمت تعبئة مروحية طبية تابعة للدرك الملكي وطاقم طبي وتمريضي متخصص في الإنعاش من اجل التكفل بالطفل ريان بعد إخراجه".

وأضاف المصدر المغربي أن السلطات طوقت المكان بحاجز أمني لتأمين عملية إخراج الطفل ريان ونقله على متن المروحية الطبية لتتبع حالته الصحية.