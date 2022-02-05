كورونا في العالم العربي.. البحرين أكثر الإصابات خلال الساعات الـ24 الأخيرة

عواصم عربية - أ ش أ

تصدرت البحرين، اليوم السبت، أكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 7 آلاف و273 إصابة جديدة، كما تعافى 5 آلاف و156 حالة بإجمالي 347 ألفا و11 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1410 حالات عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 1991 إصابة جديدة بإجمالي 855 ألفا و642 حالة، و4 وفيات جديدة بإجمالي 2262 حالة، فيما تماثل 1149 حالة للشفاء بإجمالي 783 ألفا و119 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و13 إصابة جديدة، و3 وفيات، و4 آلاف و824 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 705 آلاف و637 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و953 حالة، والشفاء إلى 662 ألفا و819 حالة.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تسجيل 8 وفيات و3051 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و7375 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 86.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و316 إصابة جديدة، و23 وفاة، وتماثل 4 آلاف و922 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و244 ألفا و610 حالات، والوفيات إلى 24 ألفا و499 حالة، والشفاء إلى مليونين و142 ألفا و122 حالة بنسبة 95.4%.