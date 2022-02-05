النمسا.. الانهيارات الجليدية تودي بحياة 8 أشخاص

02:58 م السبت 05 فبراير 2022
النمسا.. الانهيارات الجليدية تودي بحياة 8 أشخاص

الانهيارات الجليدية تودي بحياة 8 أشخاص

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فيينا - (د ب أ):

ذكر مسؤولون في النمسا، اليوم السبت، أن حصيلة وفيات نتيجة ثلاثة انهيارات جليدية منفصلة ارتفعت إلى ثمانية أشخاص من محبي رياضة الجليد في شمال النمسا.

ولقي أربعة أشخاص من السويد ومرشدهم المحلي حتفهم أمس الجمعة في إقليم تيرول في منطقة شبيس على الحدود مع سويسرا.

وكان السويديون خارج مسار التزلج مع مرشدهم الجبلي عندما وقع انهيار جليدي بعرض 400 متر فوقهم. وطمر الجليد فردا واحدا من المجموعة جزئيا وتمكن من الاتصال بصديق في بلده باستخدام هاتفه الجوال.

وأبلغ الرجل في السويد شخصا كان مسافرا أيضا مع المجموعة، ولكنه لم ينضم لهذه الجولة في ذلك اليوم، وتم إخطار خدمات الإنقاذ. ونجا الشخص42عاما، الذي كان مطمورا بشكل جزئي.

وأعلنت السلطات اليوم السبت أن شخصا آخر توفى جراء انهيار جليدي على جبل كنودلكوبف في إقليم فورارلبرج أمس الجمعة. وطُمر خلال التحرك مع مجموعة خارج المنحدرات المجهزة.

ورغم أن البقية حاولوا سريعا إخراجه من تحت الجليد وبدء إجراءات الإنعاش، توفى الرجل. ولم تقل الشرطة في البداية من أي بلد هو .

وفي واقعة ثالثة تم الإعلان عنها اليوم السبت ، جرى العثور على شخصين 60 عاما و61 عاما بعد فترة قصيرة من منتصف ليلة أمس في فيلدشوناو بتيرول.

وبحسب الجهاز النمساوي للتحذير من الانهيارات الجليدية، هناك خطر كبير في كثير من مناطق الجبال، المصنفة ضمن المستوى الثالث على مقياس الخطر المؤلف من خمسة مستويات.

وأفاد جهاز التحذير بأنه نظرا للثلوج الجديدة، جرى الإبلاغ عن عشرات من الانهيارات الجليدية في تيرول وحدها بين يومي الخميس والجمعة.

الانهيارات الجليدية النمسا رياضة الجليد إقليم تيرول

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