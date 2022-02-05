أشتية يدعو الاتحاد الأفريقي إلى سحب صفة المراقب من إسرائيل

01:59 م السبت 05 فبراير 2022
أشتية يدعو الاتحاد الأفريقي إلى سحب صفة المراقب من إسرائيل

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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(أ ف ب)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاتحاد الإفريقي إلى سحب صفة المراقب التي منحها رئيس مفوضية المنظمة لإسرائيل في يوليو، في خطاب ألقاه السبت خلال قمة الاتحاد الافريقي.

وقال "ندعو إلى سحب صفة إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي والاعتراض عليه" واصفا منحها لإسرائيل بأنه "مكافأة غير مستحقة" للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.

وأضاف أمام العشرات من رؤساء الدول والحكومات الافارقة المجتمعين في مقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا "إن شعوب القارة الإفريقية تعرف جيدًا الدمار واللاإنسانية الناجم عن الاستعمار والأنظمة ذات الصلة بالتمييز العنصري المؤسسي".

وأضاف محمد اشتية مستنداً إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر هذا الأسبوع "لا ينبغي اطلاقا مكافأة إسرائيل على انتهاكاتها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني".

وأثار قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في يوليو بشأن إسرائيل، احتجاجات شديدة من قبل الكثير من الدول الأعضاء الـ55 منها جنوب إفريقيا والجزائر التي ذكّرت بأنه يتعارض مع تصريحات المنظمة الداعمة للأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر مناقشة الموضوع الأحد بحسب جدول اعمال القمة.

ويرى محللون كثر أن التصويت المحتمل على هذه القضية قد يحدث انقسامًا غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الأفريقي الذي نشأ قبل 20 عامًا.

وفي كلمته الافتتاحية للقمة قبل دقائق، دافع موسى فقي محمد عن قراره ودعا إلى "نقاش هادئ". وأكد أن التزام الاتحاد الأفريقي "نيل الفلسطينيين الاستقلال ثابت وتوطيده سيستمر" مؤكدا أن قراره بمنح إسرائيل وضع مراقب قد يكون "أداة في خدمة السلام".

هذا المحتوى من

AFP
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