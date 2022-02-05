مدغشقر تستعد لمزيد من الأعاصير المميتة

01:01 م السبت 05 فبراير 2022
مدغشقر تستعد لمزيد من الأعاصير المميتة

الإعصار باتسيراي في المحيط الهندي

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(بي بي سي):

يستعد ملايين الأشخاص في مدغشقر لوصول الإعصار الثاني الذي يضرب البلاد في أقل من أسبوعين.

ومن المتوقع أن يصل إعصار "باتسيراي" إلى اليابسة في وقت لاحق اليوم السبت، الأمر الذي ولد مخاوف لدى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين قد يضطرون إلى ترك منازلهم.

يأتي هذا بينما لا تزال البلاد تتعافى من العاصفة الاستوائية "آنا"، التي أودت بحياة عشرات الأشخاص في مدغشقر، وكذلك في ملاوي وموزمبيق.

وحذر خبراء الأرصاد من أن رياح إعصار باتسيراي قد تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر في الساعة.

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