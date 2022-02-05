روسيا تهاجم أمريكا بسبب أزمة "دويتشه فيله"

12:45 م السبت 05 فبراير 2022
روسيا تهاجم أمريكا بسبب أزمة "دويتشه فيله"

السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة

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واشنطن - (د ب أ):

قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة عبر صفحتها على تويتر، إن البيان الذي أصدره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بشأن اتخاذ روسيا إجراءات انتقامية حيال حظر ألمانيا قناة روسية هو مثال على سياسة المعايير المزدوجة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني أن السفارة أشارت إلى أن "بيان (المتحدث باسم الخارجية الأمريكية) هو مثال آخر على سياسة المعايير المزدوجة. أين كانت قيم الديمقراطية المرتفعة عندما حظرت برلين القناة الفضائية وغيرها من أشكال بث (آر تي دي إي)".

وكتب برايس، في وقت سابق، عبر موقع التدوينات الصغيرة، أن "الولايات المتحدة تدين قرار الحكومة الروسية بغلق مكتب دويتشه فيله في موسكو". وأكد على أن الولايات المتحدة "تتضامن مع دويتشه فيله وألمانيا".

كانت الجهات المنظمة للإعلام في ألمانيا قررت يوم الأربعاء وقف بث لقناة "آر تي دي إي" الروسية الناطقة بالألمانية، مبررة ذلك بعدم وجود الموافقة اللازمة المتعلقة بقانون الإعلام لمثل هذه القناة، مضيفة أنه لم يتم تقديم طلب للحصول على هذه الموافقة.

ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الروسية أمس الأول الخميس قرارا بحظر بث قناة "دويتشه فيله"، كما أصدرت الوزارة أمرا بإغلاق مكتب المراسلين التابع للقناة في موسكو وسحب التصاريح المعطاة لصحفييها.

روسيا أمريكا ألمانيا دويتشه فيله حظر القنوات

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