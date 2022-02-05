آخر تطورات أزمة الطفل ريان.. مسؤول مغربي: متران يفصلاه عن الإنقاذ

الرباط - (د ب أ):

كشف مصدر رسمي مغربي، اليوم السبت، عن أن مترين فقط تفصلهم عن الوصول إلى الطفل ريان الذى سقط فى بئر سحيق منذ خمسة أيام.

ونقلت جريدة "ماروك 24" الإلكترونية المغربية اليوم عن المصدر قوله إن فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان استطاعت حفر ثلاثة أمتار يدويا إلى حدود الساعة الرابعة صباحا ولم يتبق سوى مترين للوصول إلى الطفل المفقود.

بدوره، أكد عبد الهادي التمراني، عضو لجنة اليقظة والتتبع بعمالة شفشاون عن أن فريق الحفر الأفقي الذي يباشر مهامه منذ عصر أمس، اعترضته صخرة تطلب إزالتها ثلاث ساعات.

وقال التمراني: "لم يكن من الممكن إزالتها بالقوة، مخافة وقوع انهيار الأتربة؛ مما قد يشكل خطرا على الفريق المكون من أربعة أشخاص"، مضيفا "بعد إزالة الصخرة، استمرت عملية الحفر الأفقي".

وبخصوص الوضع الصحري لريان، قال التمراني "نأمل أن تحمل لنا الساعات المقبلة أخبارا سارة"، مؤكدا "أن الأمل في الحياة لايزال قائما، وأن مراقبة ريان عبر الكاميرا مازالت مستمرة".

وكان مصدر من السلطات المحلية بإقليم شفشاون أفاد بأن الجهود المتواصلة لفرق الإنقاذ مكنت من تحقيق تقدم مهم في أشغال الحفر الأفقي لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط على عمق 32 مترا في ثقب مائي قرب منزل العائلة، الواقع بمدشر إرغان بجماعة تمروت بإقليم شفشاون.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم عن المصدر قوله إن أشغال الحفر الأفقي، التي انطلقت عشية الجمعة بعد تجاوز مشكل انهيار الأتربة و تأمين الموقع، مكنت من الشروع في إحداث فجوة أفقية في المسافة الفاصلة بين الثقب المائي والحفر الموازية التي أحدثتها الجرافات.

وتتواصل طيلة ليلة الجمعة/السبت أشغال الحفر الأفقي مع عمليات تثبيت الجوانب لحماية فرق التدخل من مخاطر انجراف التربة.

وطبقا للوكالة، انتهت أشغال الحفر العمودي على عمق يصل إلى 32 مترا زوال الجمعة، كما تم القيام بمجموعة من المعاينات من طرف مهندسين طوبوغرافيين وخبراء الوقاية المدنية حول طبيعة التربة المحيطة بالثقب المائي لتفادي أي حوادث عرضية قد تؤثر على عملية الإنقاذ.

وبعد انطلاق أشغال الحفر الأفقي، تسبب انهيار الأتربة في وقف العملية بشكل اضطراري ومؤقت حفاظا على سلامة المنقذين، حيث تم تثبيت جوانب الحفرة وجرف الأتربة المتساقطة باستعمال الجرافات، قبل استئناف الحفر الأفقي بشكل حثيث من طرف فريق من المتخصصين.

ومع تقدم أشغال الحفر الأفقي، يتم تثبيت قنوات خرسانية لتمكين المنقذين من التقدم في الحفر الأفقي بشكل آمن.

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