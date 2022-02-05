الهند تسجل 128 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 42 مليون

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سجلت الهند 127 ألفا و952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 42 مليونا و80 ألفا و664 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ اليوم السبت، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 501 ألف و114 شخصا بعد وفاة 1059 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 230 ألفا و814 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 40 مليونا و247 ألفا و902 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليون و331 ألفا و648 حالة.