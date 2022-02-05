الولايات المتحدة: حصيلة وفيات كورونا تتجاوز 900 ألف حالة خلال عامين

واشنطن - (د ب أ):

بلغت الولايات المتحدة مرحلة فارقة جديدة في معركتها الحالية ضد فيروس كورونا (كوفيد-19). حيث تجاوزت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة يوم الجمعة 900 ألف حالة وفاة، بعد عامين من اكتشاف أول سلسلة إصابات عنقودية في مدينة ووهان الصينية. وقال خبراء الصحة العامة إن الاقتراب من رقم مليون حالة وفاة جراء الفيروس أصبح أمرا "حتميا".

وقالت جنيفر نوزو، خبيرة الأمراض الوبائية بجامعة جونز هوبكنز التي تتبعت وصول حصيلة الوفيات إلى 900 ألف شخص أثناء الجائحة "إنها حصيلة مذهلة.. هذا أمر غير حقيقي، بصراحة. والشيء الذي يجعله أكثر إيلاما – وكأن فقدان 900 ألف شخص لم يكن مؤلما- هو حقيقة أن هذه الحصيلة ربما تكون أقل من الحصيلة الحقيقية للأشخاص الذين فقدناهم".

وقالت لورين مايرز أستاذ أمراض الأوبئة بجامعة تكساس في أوستن لروب ستين في شبكة "ان بي ار" إنه كان من الممكن منع الوصول إلى هذه "المرحلة الرهيبة".

وأكدت "لم يكن هذا أمرا حتميا.. كانت هناك أشياء يمكن أن نقوم بها وكان ينبعي أن نقوم بها.. لحماية أولئك الأشخاص الأكثر ضعفا.. أنه يوم محزن للغاية".