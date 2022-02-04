شكري يتوجّه إلى أديس أبابا لتمثيل مصر في اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي

10:59 م الجمعة 04 فبراير 2022
شكري يتوجّه إلى أديس أبابا لتمثيل مصر في اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي

وزير الخارجية سامح شكري

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القاهرة - (أ ش أ):

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، في وقت لاحق اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتمثيل مصر في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد غدا السبت وتستمر لمدة يومين.

وتتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القارية، ومن بينها حالة السلم والأمن في القارة ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أيضاً أن يلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته هناك بعدد من نظرائه الأفارقة، وذلك للتباحث حول أوجُه التعاون وسُبُل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

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Asha
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