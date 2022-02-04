بينها إثيوبيا.. الإمارات ترفع سفر المطعمين ضد كورونا الى 12 دولة أفريقية

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت الإمارات اليوم الجمعة رفع تعليق سفر الإماراتيين الحاصلين على جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الى 12 دولة أفريقية.

وقالت "الهيئة العامة للطيران المدني" و "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" في بيان مشترك اليوم إنه تقرر السماح للإماراتيين الحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة و الجرعات الداعمة حسب البروتوكول الوطني إلى الدول التي تم منع السفر إليها.

والدول الـ 12 هي كينيا وتنزانيا وأثيوبيا ونيجيريا والكونغو وجنوب أفريقيا وبوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي، وذلك اعتبارا من بعد غد الأحد .

وأوضحت أن من الفئات المسموح لها بالسفر لهذه الدول المواطنون غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح إضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.