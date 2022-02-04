‏‎كان يمكن إنقاذه في يومين.. لماذا تأخر إخراج ريان من البئر؟

وكالات:

يرى بعض الخبراء والمسؤولين في المغرب، أن عملية إنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر عمقه ٣٢ مترا، تأخرت.

وأكد أحمد بخري، مستشار وزير التجهيز والماء المغربي، في تصريحات لصحيفة هسبريس المغربية، أن "غياب المراكز الجهوية المتوفرة على آليات الإنقاذ المتطورة، ومحدودية الآليات التي تم استعمالها، والتي لا تتجاوز قدرتها حفر 20 مترا في اليوم، وصعوبة وصول آليات بقدرة حفر أكبر تصل إلى 100 متر في اليوم ممركزة بمناطق المشاريع الكبرى إلى عين المكان؛ عوامل ساهمت في تأخر إنقاذ الطفل ريان العالق في بئر منذ يوم الثلاثاء".

وأضاف أن "عملية الإنقاذ كان بالإمكان النجاح بها وإنقاذ الطفل في أقل من 48 ساعة".

وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن فرق الإنقاذ تبدأ عملية الحفر اليدوي من أجل الوصول إلى الطفل ‎ريان‎.

وتم تداول مقاطع فيديو لعملية الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل ريان.

لحظات حاسمة.. فرق الإنقاذ تبدأ عملية الحفر اليدوي الأفقي للوصول إلى #الطفل_ريان.



pic.twitter.com/61p0eXDUTd — لك الله ياوطني. (@H5IfqcEVBQwKlVj) February 4, 2022

ونشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" مقطع فيديو لما قالت إنها "اللحظات الأخيرة قبل إنقاذ الطفل ريان".

وتتواصل عمليات الحفر في محاولة لإنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر يبلغ عمقه 32 مترا.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن عمليات الحفر مستمرة على قدم وساق، ومن المتوقع إنتهائها الساعة 8 بتوقيت المغرب.