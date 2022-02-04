"إنقاذ ريان".. بدء الحفر اليدوي للوصول إلى الطفل المغربي (فيديو)
وكالات:
أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن فرق الإنقاذ تبدأ عملية الحفر اليدوي من أجل الوصول إلى الطفل ريان.
وتم تداول مقاطع فيديو لعملية الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل ريان.
لحظات حاسمة.. فرق الإنقاذ تبدأ عملية الحفر اليدوي الأفقي للوصول إلى #الطفل_ريان.— لك الله ياوطني. (@H5IfqcEVBQwKlVj) February 4, 2022
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ونشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" مقطع فيديو لما قالت إنها "اللحظات الأخيرة قبل إنقاذ الطفل ريان".
وتتواصل عمليات الحفر في محاولة لإنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر يبلغ عمقه 32 مترا.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن عمليات الحفر مستمرة على قدم وساق، ومن المتوقع إنتهائها الساعة 8 بتوقيت المغرب.
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