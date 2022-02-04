مقتل شخص وفقدان اثنين بعد غرق قارب صيد في القناة الإنجليزية

04:58 م الجمعة 04 فبراير 2022
مقتل شخص وفقدان اثنين بعد غرق قارب صيد في القناة الإنجليزية

غرق قارب صيد في القناة الإنجليزية

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باريس - (د ب أ):

أعلنت البحرية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن قارب صيد انقلب في القناة الإنجليزية بالقرب من لو هافر أمس الخميس، ما أسفر عن وفاة أحد أفراد الطاقم وفقدان اثنين آخرين.

وجرى إطلاق صافرة الإنذار مساء أمس من جانب قارب صيد آخر كان قد صدم المركبة التي انقلبت على بعد نحو 12 ميلا بحريا (22.2 كيلومتر) من لوهافر.

وحددت مروحية وسفن إنقاذ وقوارب صيد أخرى موقع الحادث.

غير أنه عندما حاول الغواصون الذين كانت تحملهم مروحية الوصول إلى القارب المنقلب، غرق.

ثم اكتشف رجال الانقاذ جثة أحد أفراد الطاقم طافية في البحر.

وأصيب أحد رجال الانقاذ خلال العملية.

غرق قارب صيد القناة الانجليزية البحرية الفرنسية لو هافر

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