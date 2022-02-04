إنزال غرامة جديدة على "ميتا" في معركتها للسيطرة على "جيفي"

لندن - (د ب أ):

فرضت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة غرامة بحق شركة ميتا بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني (مليوني دولار) لخرق أمر تنفيذي خلال تحقيقها في دمج شركة جيفي وهي السلسلة الأحدث في معركة فوضوية للسيطرة على جيفي عملاق الصور المتحركة بصيغة "جي أي إف".

وقالت هيئة المنافسة والأسواق، اليوم الجمعة، إن ميتا وهي الشركة الأم لفيسبوك فشلت في إبلاغ الهيئة بأن ثلاثة موظفين أمريكيين "رئيسيين" تركوا الشركة، وهو خرق لقواعد الهيئة الخاصة بالتحقيق في الدمج، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جويل بامفورد، كبير مديري عمليات الدمج في هيئة المنافسة والأسواق "أخفقت ميتا في إبلاغنا مسبقا بالتغييرات المهمة التي طرأت على طاقمها رغم معرفتها بأنهم ملزمون قانونيا بفعل هذا.. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا".