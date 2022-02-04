إنزال غرامة جديدة على "ميتا" في معركتها للسيطرة على "جيفي"

04:06 م الجمعة 04 فبراير 2022
إنزال غرامة جديدة على "ميتا" في معركتها للسيطرة على "جيفي"

شركة ميتا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن - (د ب أ):

فرضت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة غرامة بحق شركة ميتا بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني (مليوني دولار) لخرق أمر تنفيذي خلال تحقيقها في دمج شركة جيفي وهي السلسلة الأحدث في معركة فوضوية للسيطرة على جيفي عملاق الصور المتحركة بصيغة "جي أي إف".

وقالت هيئة المنافسة والأسواق، اليوم الجمعة، إن ميتا وهي الشركة الأم لفيسبوك فشلت في إبلاغ الهيئة بأن ثلاثة موظفين أمريكيين "رئيسيين" تركوا الشركة، وهو خرق لقواعد الهيئة الخاصة بالتحقيق في الدمج، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جويل بامفورد، كبير مديري عمليات الدمج في هيئة المنافسة والأسواق "أخفقت ميتا في إبلاغنا مسبقا بالتغييرات المهمة التي طرأت على طاقمها رغم معرفتها بأنهم ملزمون قانونيا بفعل هذا.. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا".

غرامة ميتا خرق أمر تنفيذي شركة جيفي جويل بامفورد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| عاد للارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا