دقيقة صمت في ألمانيا حدادا على مقتل شرطيين

03:13 م الجمعة 04 فبراير 2022
دقيقة صمت في ألمانيا حدادا على مقتل شرطيين

الشرطة الألمانية

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كوبلنتس - (د ب أ):

شارك أفراد شرطة ومواطنون في ألمانيا في دقيقة صمت حدادا على شرطيين قتلا بالرصاص خلال دورية روتينية هذا الأسبوع.

وأقيمت دقيقة صمت على مستوى ألمانيا في الوقت الذي بدأت فيه مراسم تأبين خاصة شارك فيها نحو 200 شخص، من بينهم أقارب الضحايا وأفراد من قوات الأمن في بلدة كوزل الواقعة غربي ألمانيا.

وقُتِل الشرطيان الشابان - وهما شرطية تحت التمرين، 24 عاما، ومشرفها 29 عاما - أثناء تفتيش مروري على أحد الطرق في كوزل في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي.

واحتجز رجلان يوم الثلاثاء الماضي، ويواجهان تهما بالقتل والصيد الجائر. وكان صندوق شاحنتهم ممتلئا بجثث حيوانات عندما تم إيقافها.

وقرعت العديد من الكنائس أجراسها مع بدء دقيقة الصمت.

وقالت مصادر على هامش مراسم التأبين اليوم إنه من المقرر أيضا إقامة جنازة عامة للشرطيين القتيلين.

مقتل شرطيين دقيقة صمت الشرطة الألمانية

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