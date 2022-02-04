إصابة وزير النقل البريطاني بفيروس كورونا

لندن - أ ش أ

أعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال شابس -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- إن الاختبارات أثبتت إيجابية إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه قام بعزل نفسه.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن شابس يعد ثاني وزير في الحكومة البريطانية يثبت إصابته بفيروس "كورونا" في غضون خمسة أيام عقب إصابة وزيرة الخارجية "ليز تراس".