إصابات كورونا في اليابان تكسر حاجز الـ3 ملايين

11:40 ص الجمعة 04 فبراير 2022
إصابات كورونا في اليابان تكسر حاجز الـ3 ملايين

إصابات كورونا

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طوكيو - أ ش أ

أعلنت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الجمعة، تسجيل 43 ألفا و860 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية انتشاره إلى 3 ملايين و69 ألفا و393 إصابة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضا تسجيل 33 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و103 وفيات، فيما بلغ إجمالي الحالات الحرجة في البلاد 1042 حالة.

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Asha
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كورونا.. لحظة بلحظة

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2278

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وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

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22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

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