25 حالة وفاة و 5715 إصابة جديدة بكورونا في تونس

08:34 ص الجمعة 04 فبراير 2022
25 حالة وفاة و 5715 إصابة جديدة بكورونا في تونس

فيروس كورونا

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تونس - (د ب أ):

أحصت وزارة الصحة التونسية يوم الخميس 25 حالة وفاة و 5715 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد.

وتخص الإحصاءات يوم الأربعاء 2 فبراير.

وبلغ إجمالي الوفيات 26496 منذ مارس 2020.

وبلغت نسبة النتائج الإيجابية للفحوصات التي جرت يوم الأربعاء 93ر37 % .

وبحسب وزارة الصحة زادت نسبة دخول المستشفيات لتشمل 1319 مريضا بينما يرقد 222 مصابا في أقسام العناية المركزة ويخضع 52 مريضا لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفرضت السلطات حظر تجوال ليلي منذ 13 كانون الثاني/يناير في مسعى لكسر انتقال العدوى في ظل تفشي المتحور "أوميكرون".

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