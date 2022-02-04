حول العالم في 24 ساعة: بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش في غارة أمريكية شمال سوريا

12:04 ص الجمعة 04 فبراير 2022
حول العالم في 24 ساعة: بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش في غارة أمريكية شمال سوريا

جو بايدن

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وكالات:
شهد العالم الخميس، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم داعش في غارة أمريكية.

زعيم داعش سوريا جو بايدن رجب طيب اردوغان روسيا أوكرانيا

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