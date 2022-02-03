وزير الخارجية العماني يبحث مع نظيرته البلجيكية القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

10:56 م الخميس 03 فبراير 2022
وزير الخارجية العماني يبحث مع نظيرته البلجيكية القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيد

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مسقط - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم الخميس مع نظيرته البلجيكية صوفي ويلمز، آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - سبل تعزيز التعاون الثنائي انطلاقا من عراقة الصلات القائمة وعلاقات الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين الصديقين، وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والتعدين والقطاع اللوجستي والموانئ.

وأعرب الجانبان عن تطلعاتهما المشتركة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام ومواصلة دعمهما للحوار، وحل القضايا بالطرق السلمية في كافة ربوع المنطقة والعالم.

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Asha
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