أردوغان يعرض الوساطة لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية الروسية

إسطنبول، كييف - (د ب أ):

عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استضافة مباحثات رفيعة المستوى بين أوكرانيا وروسيا، في محاولة لخفض التوترات بين الجارتين.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف: "سنكون سعداء لاستضافة قمة على مستوى القادة أو مباحثات على مستوى فني".

وأضاف أن أنقرة تدعم وحدة أراضي "شريكها الاستراتيجي" أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

وعبر زيلينسكي عن شكره لأردوغان لجهوده، وقال إن زيارته أظهرت تركيا "صديقا لأوكرانيا".

وقال أردوغان: "ندعو جميع الأطراف لضبط النفس والحفاظ على قنوات الحوار".

ولفت إلى أهمية حل الخلافات في منطقة البحر الأسود بالطرق السلمية ووفقا للقانون الدولي، وجدد استعداد تركيا للقيام بدور في هذا الشأن.

وتأتي زيارة أردوغان بعدما كان عرض في وقت سابق التوسط في محادثات سلام في قمة لقادة أوكرانيا وروسيا تستضيفها تركيا.

وبينما قبلت كييف العرض، لم يصدر رد فعل واضح من جانب موسكو.

ووقع أردوغان وزيلينسكي اتفاقية للتجارة الحرة اليوم الخميس، حيث اعتبرها الأخير "إنجازا تاريخيا" من بين اتفاقيات أخرى، منها ما يتعلق بالتجارة والدفاع والتكنولوجيا.

وأضاف زيلينسكي أن شركة بايكار التركية الخاصة للدفاع سوف تنتج طائرات مسيرة في أوكرانيا.

وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تحتفظ بعلاقات وثيقة مع كل من أوكرانيا وروسيا، ومن ثم فهي مؤهلة للمساعدة في نزع فتيل التوترات بين موسكو وكييف.

وقال المحلل التركي حسين أويلوبينار بمعهد السياسة الخارجية في أنقرة إن نقل التكنولوجيا التركية أو بيع طائرات مسيرة قتالية لأوكرانيا "ليس تغييرا في قواعد اللعبة" في الصراع مع روسيا.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "تركيا لطالما كانت شريكا إقليميا حريصا للغاية تجاه هذين البلدين"، مضيفا أن من المرجح ألا تجني أنقرة سوى القليل من دفع الاثنين للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف أن تركيا لا تريد أن تقف على الجانب الخطأ لروسيا، مشيرا إلى أنه "في حال حدوث ذلك، سيكون هناك تأثير سلبي للغاية على كل قضية أخرى تتنافس فيها تركيا مع روسيا.. يمكن أن تتوقع مزيدا من التعقيدات في سوريا، وشمال أفريقيا وفي عدد من القضايا الثنائية".