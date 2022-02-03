البرهان يبحث مع رئيس بعثة الأمم المتحدة الأوضاع السياسية في السودان

الخرطوم - (أ ش أ):

بحث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) فولكر بيترس، الأوضاع السياسية الراهنة في السودان، إلى جانب الوضع الأمني بإقليم دارفور (غرب السودان).

وقال بيرتس - في تصريح صحفي - إن اللقاء استعرض سير عملية المشاورات السياسية الجارية التي تسهلها الأمم المتحدة، للتوصل إلى توافق بين الفاعلين في المشهد السوداني للخروج من الأزمة الراهنة.

وأشار إلى أن اللقاء أكد ضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاح عملية المشاورات السياسية الجارية، من خلال وقف العنف المصاحب للتظاهرات.