البرهان يبحث مع رئيس بعثة الأمم المتحدة الأوضاع السياسية في السودان

08:02 م الخميس 03 فبراير 2022
البرهان يبحث مع رئيس بعثة الأمم المتحدة الأوضاع السياسية في السودان

رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

الخرطوم - (أ ش أ):

بحث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) فولكر بيترس، الأوضاع السياسية الراهنة في السودان، إلى جانب الوضع الأمني بإقليم دارفور (غرب السودان).

وقال بيرتس - في تصريح صحفي - إن اللقاء استعرض سير عملية المشاورات السياسية الجارية التي تسهلها الأمم المتحدة، للتوصل إلى توافق بين الفاعلين في المشهد السوداني للخروج من الأزمة الراهنة.

وأشار إلى أن اللقاء أكد ضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاح عملية المشاورات السياسية الجارية، من خلال وقف العنف المصاحب للتظاهرات.

هذا المحتوى من

Asha
عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني فولكر بيترس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر.. نصف نهائي أمم أفريقيا.. الكاميرون 0-0 مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا