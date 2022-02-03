أوكرانيا: نتابع تدريبات بيلاروسيا العسكرية مع روسيا عن كثب

كييف - (أ ش أ):

صرح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، بأن بلاده لا تتوقع استفزازات من بيلاروسيا، وتتوقع أن تغادر القوات الروسية أراضي مينسك بعد تدريبات عسكرية مشتركة.

وقال ريزنيكوف - في بيان، أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - : "إن الجهات المعنية في بلاده تراقب الوضع المحيط بالتدريبات العسكرية البيلاروسية الروسية"، مضيفًا : "نحن بالتأكيد لا نخطط للقيام بأي استفزازات ضد بيلاروسيا ولا نتوقع أي استفزازات من بيلاروسيا، لأننا نعتقد أنه لا توجد أسباب للعداء بيننا".

وتابع: "أريد أن يعلم شعب مينسك بأننا نأمل أن يكون بقاء القوات الروسية هناك مؤقتا وأنها ستغادر بيلاروسيا بعد التدريبات".

وأشار إلى أنه من المقرر انطلاق المرحلة النشطة من التدريبات البيلاروسية-الروسية، اليوم، بمشاركة عدة آلاف من الجنود، معظمهم من الوحدات العسكرية في المناطق العسكرية الشرقية والوسطى في الاتحاد الروسي.

واختتم ريزنيكوف تصريحاته بالقول: "قواتنا المسلحة وحرس الحدود والحرس الوطني والشرطة وجهاز الأمن جاهزون..نحن نراقب الوضع في جميع المناطق الخمس المتاخمة لجمهورية بيلاروسيا الصديقة..نحن متأقلمون مع أي تغيير في الوضع".