بايدن: خليفة البغدادي فجر نفسه واعتمدنا على القوات الخاصة لقتل القريشي

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الجيش الأمريكي اعتمد على القوات الخاصة في قتل زعيم تنظيم داعش، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي المكني بـ"عبد الله قرداش"، بدلا من القصف الجوي لتجنب سقوط نساء وأطفال ضحايا للعملية.

وأشاد، حسبما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية، بـ"قوات سوريا الديمقراطية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية التي عملت على مدار أشهر لضمان نجاح العملية".

وأوضح بايدن أن "القريشي فجّر نفسه بشكل جبان ما أدى إلى مقتل أطفال ونساء".