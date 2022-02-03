مفتي لبنان يبحث مع وزير خارجية الفاتيكان الأوضاع في البلاد

04:26 م الخميس 03 فبراير 2022
مفتي لبنان يبحث مع وزير خارجية الفاتيكان الأوضاع في البلاد

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

بيروت- (أ ش أ):

بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع وزير خارجية دولة الفاتيكان المطران بول ريتشارد جالاجير الأوضاع في لبنان وأهمية دور المسلمين والمسيحيين في المساهمة بمستقبل البلاد .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس بدار الفتوى بالعاصمة بيروت،وذلك بحضور الأمين العام للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي الدكتور محمد السماك .

من جهته.. قال وزير خارجية دولة الفاتيكان - عقب اللقاء - إن النقاش كان إيجابيا خصوصا حول حوار الأديان بين المسلمين والمسيحيين، مشددا على دور المفتي في لبنان والأزمة الحالية.

هذا المحتوى من

Asha
الشيخ عبد اللطيف دريان بيروت

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تطور هام في ملف الإيجار القديم.. لجنة مشتركة ومعايير جديدة (بيان حكومي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا