مفتي لبنان يبحث مع وزير خارجية الفاتيكان الأوضاع في البلاد
بيروت- (أ ش أ):
بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع وزير خارجية دولة الفاتيكان المطران بول ريتشارد جالاجير الأوضاع في لبنان وأهمية دور المسلمين والمسيحيين في المساهمة بمستقبل البلاد .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس بدار الفتوى بالعاصمة بيروت،وذلك بحضور الأمين العام للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي الدكتور محمد السماك .
من جهته.. قال وزير خارجية دولة الفاتيكان - عقب اللقاء - إن النقاش كان إيجابيا خصوصا حول حوار الأديان بين المسلمين والمسيحيين، مشددا على دور المفتي في لبنان والأزمة الحالية.
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